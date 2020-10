Congo : Dadju réédite « POA » avec Fally Ipupa et Tiakola

Le second album solo de l’artiste franco-RD congolais « Poison ou Antidote (POA) » aura droit à une réédition, a-t-il annoncé via les réseaux sociaux.

« J’ai des histoires à vous raconter. Restez attentifs les prochains jours. “ Poison ou Antidote Miel Book ”. Disponible en précommande », a écrit l’artiste sur les réseaux sociaux. Lancé comme projet en novembre 2019, il pèse à ce jour un double disque de platine en France en moins de deux semaines d’exploitations et plusieurs certifications sur le plan single. L’artiste a décidé de rééditer cet album avec onze titres supplémentaires, notamment « Amour Toxic », qui a été dévoilé il y a quelques jours. L’album sera dans les bacs le 30 octobre.

Dans le teaser dispo sur ses pages sociales, Dadju a rendu publique la tracklist de « POA Book Miel », avec quatre collaborations dont deux avec ses compatriotes de Kinshasa Tiakola dans le titre « Dieu merci » et Fally Ipupa pour remixer le sacré morceau « Jaloux remix ». Hormis ces deux titres, l’album est composé d’autres chansons comme « Va dire à ton ex », « Le mâle honnête », « Provoquer, Piqûre de rappel » ou encore « La roue tourne ». Dans l’art de la rééducation, Dadju n’en est pas à son coup d’essai. En 2018, il avait également réédité son album « Gentleman 2.0 » certifié triple disque de platine avec plus de 350 000 ventes.