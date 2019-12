Congo : DAC lance une formation de mannequins congolais

Durant seize semaines, des jeunes, filles et garçons, suivront un stage initié par l’agence de mannequins et d’hôtesses d’accueil spécialisée dans les prestations de service et dans l’assistance événementielle.

La formation va se dérouler pendant quatre mois de façon continue, jusqu’à la fin de l’année 2020. « Il est très important pour nous d’organiser des activités pour que les mannequins aient plusieurs potentialités leurs permettant de mieux s’y prendre dans ce domaine ou dans un autre. Car, chez DAC, le mannequinât c’est aussi entreprendre. Ainsi, chaque mannequin doit avoir une valeur ajoutée pour être différent des autres. C’est pourquoi nous lançons un appel à tous les candidats voulant œuvrer dans ce domaine de bien vouloir nous rejoindre », a déclaré Helena Kiss, la promotrice directrice générale de Dream’s Agency Congo (DAC).

Pour Helena Kiss, cette agence, créée depuis 2014, a pour but de mettre à l’abri tous les jeunes, filles et garçons, voulant faire carrière dans la mode, tout en recevant une formation adéquate et qualifiante dans la catégorie de mannequin podium, model publicitaire et hôtesse d’accueil. Tout ceci leur permettant d’avoir une valeur ajoutée en tant que mannequin et faire évoluer l’industrie de la mode qui peut largement contribuer au développement de l’économie du pays. Elle estime que des mannequins bien formés sont un atout pour le développement de ce secteur.

C’est pourquoi à DAC, la promotion de la jeunesse actuelle du point de vue professionnel est sa priorité essentielle, estimant qu’une jeunesse bien orientée est une richesse pour le Congo de demain et l’espoir d’une génération prometteuse. Son agence basée à Brazzaville, avec à son actif un peu plus d’une cinquantaine de mannequins et d’hôtesses d’accueil, a opté pour former des jeunes dans des modèles publicitaires afin de les positionner sur le marché national et éviter ainsi leur oisiveté. L’agence forme des hôtesses pour les prestations de services à la demande des clients et offre plusieurs opportunités tant nationales qu’internationales aux mannequins. La vision étant de donner l’occasion à chaque jeune de contribuer fortement au développement du pays tout en étant épanoui dans son domaine d’activité et de vivre de ses ressources grâce à son travail.

« Depuis notre création il y a de cela cinq ans, nous travaillons avec plusieurs structures de la place et d’organisateurs d’événements nationaux et internationaux en fournissant des prestations de services et en plaçant les mannequins sur des plates-formes de mode. Ça n’a pas été chose facile pour y tenir, mais nous continuons de nous battre, car nous n’avons pas encore atteint nos objectifs. Nous souhaitons être encore plus sollicités en 2020 », a-t-elle laissé entendre.