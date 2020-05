Congo-Covid-19 : le plan de déconfinement sera connu ce samedi

Ledit plan a été adopté à l’issue de la troisième réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie du Covid-19 présidée par le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, en visio-conférence, le 14 mai, à Brazzaville.

Les conclusions de la troisième réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie du Covid-19 rendues publiques par le ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, soulignent que le Premier ministre dévoilera le plan progressif de déconfinement dans 48h.

La décision de déconfiner de manière progressive implique la mise en œuvre préalable des mesures visant à garantir la protection de la population. Il s’agit notamment de la sensibilisation par les forces vives de la société civile et les confessions religieuses au strict respect des mesures barrières. Aussi est-il question de mettre à la disposition de la population, gratuitement ou à bas prix, les masques de protection de qualité et en grande quantité tant par l’Etat que par les administrations ainsi que les entreprises publiques et privées. La mesure renvoie à la mise en œuvre effective du port obligatoire de masque. « Cette mesure devra être rigoureusement mise en application alors que la circulation sera rendue plus libre pendant la période de déconfinement par palier », a indiqué Thierry Lézin. L’amélioration de la capacité de prise en charge des malades du Covid-19 par la finalisation rapide des travaux de réhabilitation des structures sanitaires retenues par le gouvernement figure parmi les conditions fixées.