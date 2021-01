Congo-coronavirus : les premières livraisons de vaccin arrivent au plus tard en mars

L’annonce a été faite par la ministre de la santé, Jacqueline Lydie Mikolo au cours d’une conférence de presse le 06 janvier à Brazzaville.

La ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue le 6 janvier à Brazzaville, que le Congo va acquérir les premières livraisons du vaccin contre le coronavirus au cours du premier trimestre 2021.

« La facilité que le Congo aura au sein du consortium de l’initiative internationale Covax, pour l’accès équitable au vaccin permettra au pays de couvrir 20% de la population. Avec la mobilisation des ressources propres, la proportion sera élargie à 60% voire plus », a déclaré Jacqueline Lydia Mikolo, ajoutant que les réflexions se poursuivent pour déterminer le vaccin le mieux adéquat pour la population tenant compte de l’environnement et d’autres facteurs.

La ministre en charge de la Santé a précisé que ce vaccin ne sera pas administré tous azimuts. Il y a des cibles prioritaires qui seront définies, entre autres, les personnes souffrant des comorbidités, c’est-à-dire d’autres maladies dont la Covid-19 devient un facteur aggravant qui peut entraîner la mort.

Dans son rapport, la Commission affaires juridiques et administrative (Caja) du Sénat, s’inspirant du dernier bulletin épidémiologique de la coordination de gestion de la covid-19, a relevé qu’au 1er janvier, 1162 personnes étaient détectées positives au coronavirus, dont 182 sont actuellement hospitalisées dans les sites de prise en charge et six en soins intensifs.