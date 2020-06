Congo-Coronavirus : le digital fait son entrée dans la lutte contre la maladie

L’application « Chatbot » et la plate-forme « Educovid » ont été mis sur pieds par le système des Nations unies au Congo, pour sensibiliser en masse la population contre le coronavirus.

La république du Congo enregistre à la date du 9 juin, 728 cas confirmés dont 221 guéris et 24 décès. Malgré les mesures prises par le gouvernement, les chiffres vont grandissant. Pour accentuer la sensibilisation, le système des Nations unies au Congo a mis en place une application « Chatbot » et une plate-forme « Educovid ». Ceux-ci ont pour objectif, la sensibilisation en masse la population au coronavirus, par l’utilisation de la téléphonie mobile.

Les ministres de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, et de l’Economie numérique, Léon Juste Ibombo, ont réceptionné mercredi 10 juin, à Brazzaville, la licence zoom avant de lancer officiellement ces solutions numériques.

La plate-forme « Educovid » est une application dotée de trois fonctions essentielles : rappel automatique des conseils et gestes barrières, diffusion d’informations en temps réel par notification, conseil et assistance aux femmes enceintes et aux personnes testées positives à la Covid-19.

En ce qui concerne le support numérique « Chatbot », il assure un service de conversations automatisées par le biais d’arborescence de choix des questions pour répondre aux préoccupations des utilisateurs sur la Covid-19 : gestes barrières, symptômes de la maladie et d’autres mesures de prévention.