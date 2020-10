Congo-colloque de Brazzaville : Sassou invite Biya

Le Président camerounais a reçu son invitation des mains du ministre congolais des Affaires étrangères et de la Coopération, Jean Claude Gakosso.

La République du Congo prépare le colloque de Brazzaville. L’évènement se tiendra le 24 octobre 2020. Le Président Denis Sassou N’Guesso a invité le Président camerounais Paul Biya a y prendre part. L’invitation lui avait été adressée le samedi 12 septembre 2020 par le ministre congolais des Affaires étrangères et de la Coopération, Jean Claude Gakosso, au cours d’une audience.

L’éducation, c’est le principal thème qui sera abordé pendant le colloque. Ce sera certainement une occasion pour les chefs d’États invités, de transmettre des messages d’espoir non seulement à la jeunesse africaine mais au monde entier.

« Plus encore à un moment où le racisme est en hausse et où nous entendons des déclarations dégradantes sur l’Afrique. Avons-nous besoin de croiser les bras et de nous asseoir ? Non ! Nous n’accepterons plus la domination, nous n’accepterons plus la discrimination et nos chefs d’État porteront ce message fort au monde, à l’Afrique et à nos jeunes », avait déclaré Jean Claude Gakosso lors de la rencontre avec la presse.

Il faut noter que Jean Claude Gakosso avait précisé que le message de Paul Biya était très attendu à ce colloque de Brazzaville, qui se tiendra le 24 octobre 2020.