Congo-CNFSDP : le budget 2025 arrêté à plus de 2 milliards FCFA

Le comité de direction du Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP) l’a adopté le 10 octobre dernier à Brazzaville.

2 130 731 568 FCFA, c’est le montant qui a été adopté comme budget 2025, du Centre national de formation en statistique, démographie et planification. Le comité de direction du CNFSDP, a examiné et validé, entre autres, le rapport d’activités 2024 au 30 septembre 2024, le rapport du budget au 30 septembre 2024, le programme d’activité 2025, le budget 2025 et l’accord d’établissement du centre.

Le comité de direction du CNFSDP a également approuvé l’accord d’établissement, le règlement intérieur, le programme d’activités 2025, le projet d’organisation du premier concours d’entrée au CNFSDP, le plan stratégique ainsi que le règlement financier.

Les membres du comité de direction ont lancé un appel à la coopération internationale, avec notamment des institutions similaires à travers le continent africain. Il est question d’approfondir le partage de connaissance et d’expériences dans les domaines de la statistique et de la planification.