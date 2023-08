Congo-CHU : les agents exigent trois mois d’arriérés de salaires

Paiement des trois mois d’arriérés de salaires, la régularisation des versements à la CNSS et bien d’autres sont autant de revendications sociales des agents de CHU-B.

Le secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs de la santé et des affaires sociales (FESYTRASAS), section du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B), Berthellet Zebal a appelé le gouvernement au paiement des trois mois d’arriérés de salaires, la régularisation des versements à la CNSS et bien d’autres revendications sociales. C’était vendredi 25 août à Brazzaville, pendant l’assemblée générale de la FESYTRASAS.

Ces agents fustigent la léthargie du gouvernement concernant le paiement des arriérés de salaires cumulés à trois mois, la cacophonie des différentes directions concernant les allocations familiales et les prélèvements de la CNSS, appellent à la diligence du gouvernement.

« Les travailleurs du CHU-B exigent le payement des arriérés des salaires et les allocations familiales impayées depuis des années malgré les prélèvements effectués sur les bulletins de solde ; le retrait des frais d’assurance maladie sans connaître l’assureur ; la prise en compte du relèvement de l’âge du départ à la retraite ; le paiement de la prime de Covid-19 », a indiqué Berthellet Zebal.