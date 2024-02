Congo : campagne de dépistage gratuite pour des personnes vivant avec un handicap

La consultation médicale et de dépistage de certaines maladies ont commencé vendredi 02 février, à l’Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire.

L’initiative est du centre d’accueil des enfants « Le quartier d’abord ». Le but est d’aider les personnes vivant avec handicap à jouir d’une bonne santé. La campagne s’est ouverte vendredi 02 février dernier et va se poursuivre jusqu’au jeudi 08 février prochain. Cette campagne gratuite à deux volets notamment la consultation médicale et de dépistage de certaines maladies.

Il va s’agir de dépister des maladies telles que la tension artérielle, l’hépatite B, le diabète et le paludisme. L’action est bien accueillie par les cette catégorie de personnes. Gaston Yomo, membre du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap et président de l’Union nationale des personnes vivant avec handicap, antenne de Pointe-Noire, souhaite que la campagne s’étende dans d’autres ville de la République du Congo afin d’aider les personnes vivant avec handicap qui n’ont toujours pas la possibilité de consulter les services de santé.