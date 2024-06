Congo-Brazzaville : tenue de la session ordinaire du comité départemental du MCDDI

A l’ouverture des assisses jeudi 6 juin, Euloge Landry Kolelas, président national du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), a invité les militants et sympathisants à l’unité et à la cohésion.

Le comité départemental de Brazzaville du MCDDI a tenu sa session ordinaire jeudi 06 juin 2024. Aux de cette rencontre, le président national de cette formation politique, Euloge Landry Kolelas a demandé aux militants de préserver la vision du président fondateur du parti, Bernard Bakana Kolélas. Le but est de construire une maison commune qui rassemble les filles et fils de cette formation politique créée le 3 août 1989.

« Le MCDDI n’est pas une conception des individus mais une vision inspirée pour la construction d’une maison où doivent se rassembler les Congolais de tout bord et sur toute l’étendue de la République du Congo », a indiqué le président national.

L’objectif des cette session est l’examen et l’adoption de plusieurs documents fondamentaux. Il s’agit, entre autres, du plan d’action annuel du comité, du budget annuel prévisionnel, de la réactualisation du répertoire des militants et sympathisants et des fiches relatives aux traçabilités de la gestion financière du parti.

Eulope Landry Kolelas a appelé tous les militants et sympathisants qui se sont égarés à se ressaisir et revenir à la maison commune, il a invité à l’union et à tous les niveaux afin de faire taire les querelles, les divisions inutiles pour retrouver les bonnes assises du parti.