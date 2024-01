Congo : Brazzaville abrite un colloque scientifique changements environnementaux

Ouvert mercredi 10 janvier, cette conférence réunit des géographes, aménagistes, sociologues, anthropologues, urbanistes et autres spécialistes de l’environnement.

La capitale congolaise abrite un colloque continental sur les changements environnementaux du 10 au 12janvier 2024. L’évènement a pour thème « changement environnementaux, vulnérabilités des territoires et résilience des communautés en Afrique ». Les échanges portent sur les problématiques liées aux changements environnementaux, à la vulnérabilité des territoires et la résilience des communautés en Afrique.

Au cours de la conférence, il sera question de créer les conditions du respect de la nature ; de proposer des adaptations utiles face aux changements environnementaux. Placé sous l’égide de Jean-Luc Mouthou, ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation et président du comité d’organisation, elle réunit des géographes, aménagistes, sociologues, anthropologues, urbanistes et bien d’autres spécialistes de l’environnement du continent africain.