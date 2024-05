Congo : Brazzaville abrite un colloque international sur la Chine et l’Afrique

Experts, chercheurs, décideurs politiques et acteurs du développement sont réunis à Brazzaville, pour parler des relations entre la Chine et l’Afrique.

Un colloque international sur la Chine et l’Afrique s’est ouvert ce mercredi 08 mai 2024, dans la capitale congolaise. Des experts, des chercheurs, des décideurs politiques et des acteurs du développement évaluent l’impact de la coopération sino-africaine sur le développement économique, social et politique du continent africain.

La rencontre de Brazzaville qui se referme le jeudi 09 mai, offre ainsi une opportunité aux participants d’aborder plusieurs sujets dont les investissements chinois en Afrique; la préservation de l’environnement mondial de paix et de sécurité, sur l’émergence d’une économie mondiale ouverte et inclusive.

Le colloque international sur la Chine et l’Afrique est une initiative de l’Académie des sciences d’outre-mer. Pour les organisateurs, c’est aussi une occasion de parler des questions de coopération économique et commerciale, de développement durable, de gouvernance et de partenariat stratégique entre la Chine et l’Afrique et d’évaluer les avantages ainsi que les défis des investissements chinois pour les pays africains.

Ces assises permettront, par ailleurs, de passer en revue le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo et 24e anniversaire du forum de coopération sino-africaine.

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, sera décoré pour son œuvre littéraire au cours de cet évènement.