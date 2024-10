Congo-bois : le budget investissement de déploiement du Silv maintenu à 220 millions F

L’état des lieux de la mise en œuvre de l’accord de partenariat volontaire (APV) signé entre le Congo et l’Union européenne (UE) a été fait le 25 septembre dernier.

La capitale congolaise a accueilli le 19e comité conjoint regroupant des cadres congolais et leurs collègues européens de la filière bois. Il s’est agi au cours de cette rencontre de faire un état des lieux de la mise en œuvre de l’APV sur l’Application des réglementations forestières, et la gouvernance et les échanges commerciaux (Flegt). Il en ressort que près de quinze ans après la signature de l’APV, le processus n’est pas encore bouclé et l’équipe de suivi de la mise en œuvre du Silv rencontre des difficultés.

Des missions de contrôles de premier niveau selon les grilles de légalité ont déjà été menées dans les douze départements du pays, avec un plan de coaching des entreprises forestières afin d’assurer leur conformité au Silv. Mais les missions de contrôle de deuxième niveau n’ont pu être exécutées en raison de l’absence de déploiement complet du Silv. C’est une précision apportée par les participants.

Notons que le processus de l’APV-Flegt est censé permettre à la République du Congo d’écouler normalement ses produits du bois sur le marché européen, en assurant la traçabilité des ressources. Cette initiative conjointe Congo-UE entend contribuer à la lutte contre le trafic illicite du bois.