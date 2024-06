Congo-baccalauréat général : plus de 89 000 candidats face aux épreuves

Les épreuves écrites du baccalauréat général ont commencé ce mardi 18 juin 2024, sur toute l’étendue du territoire national.

Ce sont 89 849 candidats qui sont inscrits au baccalauréat session de juin 2024. Les épreuves écrites ont été lancées ce mardi 18 juin dans tout le pays et vont se dérouler jusqu’au 21 juin prochain.

D’entrée de jeu, toutes les séries scientifiques et littéraires commenceront par les mathématiques ce mardi matin. Le 19 juin, les candidats des séries littéraires affronteront l’épreuve de français, tandis que ceux des séries scientifiques passeront les sciences physiques. En fin de journée, tous les candidats composeront en anglais.

La troisième journée, le 20 juin, les candidats des séries littéraires se concentreront sur l’histoire et la géographie, tandis que ceux des séries scientifiques passeront l’épreuve des sciences de la vie et de la terre. L’après-midi, les littéraires composeront en seconde langue, et les scientifiques choisiront entre l’histoire et la géographie.

Pour la dernière journée, les candidats des séries scientifiques choisiront entre le français et la philosophie. Alors que les littéraires affronteront l’épreuve de philosophie. L’examen s’achèvera avec l’épreuve d’éducation physique et sportive, pour toutes les séries.