Congo : atelier d’actualisation et de validation du projet « Kobikissa »

Des experts de la santé sont réunis en atelier à Kintélé d’actualiser et valider les documents et les outils portant financement du projet « Kobikissa ».

Réunis le 04 septembre, les experts de santés ont jusqu’au 08 septembre pour actualiser et valider les documents et les outils portant financement du projet « Kobikissa ». L’atelier a pour objectif de valider le document et les outils annexés de mise en œuvre du financement basé sur la performance (FBP).

Il vise à adopter le nouveau montage institutionnel ; valider les acteurs, les fonctions et la périodicité des interventions ; réviser le contrat type à tous les niveaux du système de santé ; valider les mécanismes de paiement des performances ; adopter les mécanismes de gestion sécurisés, les fonds d’investissement et arrêter la liste des formations sanitaires bénéficiaires du FBP.

Le manuel va permettre de prendre en compte les modifications apportées au cadre de mise en œuvre du projet « Kobikissa » dont le Congo a bénéficié d’un prêt de l’Association internationale de développement d’une valeur de 25 milliards FCFA.

En rappel, le projet de renforcement du système de santé vise l’amélioration et l’utilisation des soins de santé maternels infantiles et l’accès aux soins pour les ménages les plus vulnérables ciblés en utilisant l’approche financement basé sur la performance.