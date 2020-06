Congo : Assitou Kamara Somi prend fonction à la maire d’Ignié

Nommée le 8 mai dernier, Assitou Kamara Somi succède à Jacqueline Kimbembé Malanda qui a passé neuf ans à la tête de cette commune située à 45km au nord de Brazzaville.

La cérémonie de passation de services entre les administrateurs maires sortante, Jacqueline Kimbembé Malanda, et entrante, Assitou Kamara Somi, s’est déroulée le 5 juin à Ignié, dans le département du Pool, sous la direction du sous-préfet, Ahmed Dzanga.

« Ma mission est d’inscrire mon mandant sous le sceau de la continuité et de l’innovation républicaine. Des efforts doivent être fournis pour poursuivre les réalisations et les œuvres entamées jusqu’ici. Le défi est difficile, j’entends bien, mais je reste très optimiste qu’ensemble nous pourrons y arriver », a déclaré Assitou Kamara Somi.

Elle a également salué le travail de son prédécesseur. « Ainsi, vous pouvez être assurée que je ne manquerai pas de vous solliciter afin de m’abreuver de votre grande expérience pour garantir la continuité du travail déjà amorcé », a-t-elle poursuivi.

Qui est Assitou Kamara Somi ?

Administrateur des SAF au ministère des Finances et du budget, Assitou Kamara Somi, est un cadre du Trésor public. En effet, titulaire d’un baccalauréat D, obtenu en 2003 au lycée Dom/Helder Camara de Brazzaville, le nouvel administrateur-maire d’Ignié est détentrice d’un master 1 et 2 en management et stratégie d’entreprise, option marketing de l’Ecole de commerce ISEFAC Paris 10e

Elle est aussi titulaire d’une licence en commerce marketing de la même école et détentrice d’un BTS en action commerciale à l’Ecole ICS Begue Paris 10e. Bénéficiant de plusieurs stages dans les entreprises et administrations tant à Brazzaville qu’à Paris, Assitou Kamara Somi a fait du management et de l’organisation, ses domaines de prédilection. Il s’agit notamment du management marketing et communication ; management administratif ; management des ressources humaines ; prise de contact et amélioration des relations externes.

Membre du PCT, elle était présidente de la Commission locale d’organisation des élections (Colel) lors des législatives de 2017 à Gamboma, dans le département des Plateaux.