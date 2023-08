Congo : arrêt des activités de la Croix-Rouge française

Présente en République du Congo depuis vingt-neuf ans, l’institution humanitaires fermes ses portes pour contrainte financières.

C’est au cours d’un atelier sur le projet de renforcement de la résilience des populations et des institutions locales face aux risques de catastrophes, que l’annonce a été faite. La Croix-Rouge française arrête ses activités au Congo. Cela est due aux contraintes financières, c’est du moins ce qu’a affirmé lundi 28 août, David Boisson, le chef de la délégation de la Croix-Rouge française dans les deux Congo.

La CRF qui accompagnait la Croix-Rouge congolaise, est intervenue dans le domaine de la santé, la gestion des risques de catastrophes et la réponse aux urgences. La CRF a contribué pendant vingt ans à la lutte contre le VIH-sida et la tuberculose à travers la mise en place des centres de traitement ambulatoire de Brazzaville, et Pointe-Noire en 1994 et 1998, dont la mission a été d’accueillir les patients référés par les unités de prises en charge des personnes vivant avec le VIH-sida.

Autres faits d’armes à son actif, la CRF a contribué à l’amélioration de l’offre de santé et l’accès à l’éducation des jeunes filles, l’accès à l’eau et à l’assainissement dans des écoles et centres de santé des départements ainsi que des formations en matière de secours et bien d’autres.