Congo-Appo : ouverture de la 5e réunion des directeurs généraux

Sur la table des échanges, les problèmes liés à l’industrie pétrolière africaine ainsi que sur les prises de décisions sur les politiques et stratégies de l’Appo.

Les directeurs généraux des sociétés des pays membres de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo) se retrouvent, ce 16 novembre, dans la capitale congolaise. La rencontre s’inscrit dans le cadre de la 5e réunion de la structure.

Il va s’agir pour les dirigeants des sociétés membres d’échanger leurs expériences, de discuter des problématiques concernant les hydrocarbures en Afrique et de rechercher des solutions aux problèmes auxquels est confronté ce secteur.

Ladite structure compte dix-huit Etats membres dont le Congo, l’Algérie, l’Angola, le Niger, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Cameroun, l’Egypte, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Libye, la Zambie, la République démocratique du Congo, la Tunisie, le Tchad, le Soudan et le Sud-Soudan.

Pour Rappel, l’Appo a pour mission de promouvoir la coopération dans le domaine des hydrocarbures entre ses pays membres et d’autres institutions internationales en vue de favoriser une collaboration et des partenariats fructueux tout en utilisant le pétrole comme catalyseur pour la sécurité énergétique, le développement durable et la diversification économique en Afrique. Son siège se trouve dans la capitale congolaise.