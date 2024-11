Congo : AGL Brazzaville et sa filiale TBC sensibilisent contre le cancer du sein

Le 29 octobre 2024 à Brazzaville, les équipes de Terminaux du Bassin du Congo (TBC ) et Africa Global Logistics Congo ( AGL) ont organisé un dépistage volontaire et anonyme du cancer du sein suivi d’une sensibilisation. Plus de 20 femmes de nos effectifs ont participé à cet évènement dénommé bandeau rose.

Animée par le docteur NDOUNGA Eliane, Cancérologue au Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville (CHU-B), la sensibilisation sur le cancer du sein a permis aux participantes de comprendre la place du dépistage dans la lutte contre cette maladie et le comportement à adopter pour la prévenir. C’était également l’occasion de comprendre qu’elle n’est pas une fatalité.

« L’enthousiasme des équipes féminines de AGL et TBC Brazzaville pour la lutte contre le cancer du sein est encourageant. La sensibilisation sera étendue dans les familles assurément pour une large vulgarisation des pratiques à risques » a déclaré le docteur NDOUNGA Eliane.

« Tout le mois d’octobre, nos équipes féminines ont appuyé l’engagement de Africa Global Logistics (AGL) et ses filiales pour la lutte contre le cancer : bandeau mail, affichage des comportements à adopter pour prévenir le cancer du sein, sensibilisation au dépistage, etc. Notre soutien envers les personnes atteintes du cancer du sein et notre volonté de lutter contre le cancer ne faiblissent pas » soutient Dzema AYESSA-NDINGA, Directeur Général adjoint de TBC

Tous les ans, AGL organise des sensibilisations au dépistage du cancer du sein. Le groupe et ses filiales congolaises encouragent la prévention et la vulgarisation des comportements à risques afin de lutter contre la maladie. Il y a quelques années elles avaient appuyé la campagne « la mort est dans l’assiette » pour encourager la population à manger sainement pour se maintenir en bonne santé.