Congo-Affaire hôpital général de Dolisie : cinq accusés à la barre

Les prévenus qui ont comparu jeudi 5 décembre dernier, sont accusés de détournement des fonds dans des établissements hospitaliers.

Un responsable de l’hôpital de Loandjili à Pointe-Noire et cinq autres employés de l’hôpital général de Dolisie dans le département du Niari, étaient devant la barre jeudi 5 décembre 2024. Ils ont comparu devant la Cour criminelle de Brazzaville pour de détournement des fonds publics et d’abus de fonction.

Il s’agit du directeur général de l’hôpital général de Dolisie, de l’ancien gestionnaire de crédit de ce centre hospitalier, du directeur économique et financier, des conseillers techniques et à la documentation du ministre de la Santé et de la Population ainsi que l’administrateur des SAF de cet hôpital.

L’audience criminelle a été dirigée par le président de la Cour d’appel de Brazzaville, Jean Ngombo. Les prévenus avaient été présentés au procureur de la République, André Gakala Oko, en juillet dernier après leur interpellation par des services de sécurité et de répression.

