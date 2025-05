Congo : adoption d’une résolution pour augmenter la superficie végétale mondiale

Les Nations unies ont adopté, le 16 avril, une résolution sur la décennie mondiale de boisement et de reboisement.

C’est à la suite d’une proposition de la République du Congo que les Nations unies ont adopté une résolution sur la décennie mondiale de boisement et de reboisement. En vue de renforcer la couverture végétale mondiale et lutter efficacement contre les changements climatiques, l’initiative vise à augmenter, entre 2027 et 2036, la superficie végétale mondiale de 4%. Le gouvernement Congolais a confirmé l’information jeudi 24 avril 2025.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La stratégie pour atteindre cet objectif est en cours d’élaboration. « Il est temps de prendre déjà l’alternative de créer des forêts artificielles, afin que nous puissions décliner cette tendance qui va vers la déforestation et la dégradation des écosystèmes», a déclaré Rosalie Matondo est la ministre congolaise de l’Économie forestière.

L’afforestation consiste à planter des arbres dans des zones non forestières. L’initiative prévoit par exemple de boiser les zones de savane dans le monde.