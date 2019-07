Congo : adhésion de Brazzaville à la campagne des villes solidaires

Le représentant du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Congo, Cyr Modeste Kouamé, a indiqué le 18 juillet que l’adhésion de Brazzaville à la campagne des villes solidaires avec les réfugiés devrait étendre les membres et démontrer l’hospitalité du Congo en faveur des expatriés.

La mise en œuvre de la campagne des villes solidaires ne concerne pas seulement les autorités et l’administration d’une commune, mais également ses acteurs économiques notamment : entreprises, commerces et établissements de restauration ainsi que les associations et les institutions.

En effet, une ville solidaire est celle qui prend en compte tous les domaines de compétences, agit pour renforcer le lien social, réduire les inégalités d’accès au travail, au logement, à la santé, à l’éducation, aux loisirs…

« Je suis venu informer le maire de Brazzaville pour que sa ville ne soit pas en marge de la campagne des villes solidaires avec les réfugiés. Je suis venu rassurer le maire que sa ville sera soutenu pour l’accueil des réfugiés depuis les années 1980 avec les réfugiés angolais, en 1990 avec les réfugiés rwandais, ceux de la République démocratique du Congo et ceux de la République centrafricaine, par la suite. Il y a 61 % de ces réfugiés qui vivent dans les villes. Il était donc de bon aloi que Brazzaville soit soutenu pour cela », a souligné Cyr Modeste Kouamé.

Le représentant du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Congo, satisfait de la réponse du maire de Brazzaville d’adhérer à cette campagne lui a annoncé que ces partenaires financiers et techniques se mobiliseront pour rendre effective l’aide promise.

« A ce jour plus de 70 millions de personnes sont déplacées dans le monde. Les communautés et les villes qui les accueillent méritent plus de reconnaissance. C’est dans cette logique que le HCR cherche à impliquer tout le monde y compris les villes », a poursuivi Cyr Modeste Kouamé.

La campagne des villes solidaires avec les réfugiés a été lancée le 20 juin 2018 par le HCR. Cette initiative souligne le rôle de plus en plus important qu’assument les villes dans l’accueil des réfugiés. Actuellement près de deux cents villes dans le monde ont déjà signé la déclaration pour soutenir les réfugiés.