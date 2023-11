Congo : 794 millions F pour la construction d’un nouveau lycée

Le lycée Siafoumou situé dans le cinquième arrondissement de Pointe-Noire, Mongo-Mpoukou a été inauguré samedi 04 novembre 2023.

Le lycée de Siafoumou est bâti sur une superficie de 2 700 m2. Le coût total des travaux est évalué à 794 millions de francs CFA.

Il est composé de trois zones, à savoir une zone pédagogique de quatre bâtiments dont un bâtiment R+2 d’une superficie de 377,12 m2 comprenant douze salles de classe, soit quatre au rez-de chaussée, quatre au premier niveau et quatre autres au second niveau. Un bâtiment R+1 d’une superficie de 330,27 m2 comprenant au rez-de chaussée un laboratoire pédagogique, deux salles de classe et un bloc de latrines à deux postes, à l’étage trois salles de classe.

Une zone administrative composée d’un bâtiment de 153,28 m2 avec des bureaux, une salle de professeurs et les latrines modernes de trois cabines ; un bloc de latrines à quatre cabines avec séparation filles et garçons. Une zone d’astreinte comprenant un bâtiment plain-pied destiné au personnel administratif, composé de trois logements modernes bâtis sur une superficie de 230,50 m2. A cela s’ajoutent un forage fonctionnel, un mât, un mur mitoyen entre l’école primaire et le lycée.