Congo : 70% de la population vit en milieu urbain

C’est ce qui ressort des données préliminaires du cinquième Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH-5), publiées le 29 décembre 2023.

En République du Congo, 4 314 130 personnes vivent en milieu urbain sur les 6 142 180 que compte le pays. Ces chiffres représentent 70% de la population totale. C’est ce qui ressort de données préliminaires du RGPH-5 publiées le 29 décembre dernier, par l’institut national de la statistique (INS).

Les résultats du RGPH-5 révèle que Brazzaville et Pointe-Noire restent les deux principales agglomérations, avec respectivement 2 138 236 et 1 398 812 habitants. Et qu’avec 19 000 habitants, Ngombé est le village le plus peuplé du Congo.

Autre information démontrée par le RGPH-5, les jeunes Congolais, âgés de 0 à 35 ans, constituent 76% de la population totale soit 4 592 075 jeunes.