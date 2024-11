Congo : 500 jeunes obtiennent des attestations d’ouverture d’une entreprise

La Génération auto-entrepreneur (GAE) a lancé lundi 4 novembre, à Brazzaville le processus de formalisation de 500 artisans.

Formaliser 500 000 autoentrepreneurs, c’est le défit que se lance la GAE. L’initiative lancé lundi 4 novembre à Brazzaville, s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des recommandations du Dialogue intergénérationnel décentralisé organisé il y a quelques mois par la dynamique « Pona Ekolo ». C’est du moins ce qu’on fait savoir les initiateurs du projet.

Pendant la cérémonie de lancement 500 jeunes ont reçu des cartes professionnelles et des attestations d’ouverture d’une entreprise. Ces jeunes travaillent tous dans le secteur informel dans les domaines tels que la coiffure, la couture, la boulangerie, la peinture, la maçonnerie et bien d’autres.

Le coordonnateur général de la GAE, Digne Elvis Okombi Tsalissan, a invité les bénéficiaires à faire preuve de l’innovation et de faire de grandes choses. « Vous êtes l’avenir, vous êtes le rêve de tout un pays car, pour certains, vous avez déjà emboîté le pas de l’entrepreneuriat et de la création des richesses. Quoi que l’on dise, le Congo est un pays d’opportunités capables de créer des millionnaires, un pays où avec un talent on peut avoir le monopole d’activités. L’acte de ce matin est pour vous, artisans, le début d’une nouvelle aventure pleine de promesses et de défis qui exigent la rigueur, l’enthousiasme, la volonté et de l’abnégation », a-t-il rappelé.

Lancé à Brazzaville, le projet va se poursuivre à Pointe-Noire puis dans d’autres départements grâce à la collaboration de la GAE et ses partenaires.