Congo : 47 présumés trafiquants fauniques interpellés en 2 ans

Les actions menées conjointement par ces trois acteurs, ont permis de démanteler plusieurs réseaux de trafiquants d’animaux sauvages protégés.

Quarante-sept (47) trafiquants ont été pris en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation des trophées d’espèces animales intégralement protégées. Ils ont été interpellés au cours de 21 opérations menées par les éléments de la gendarmerie nationale en collaboration avec les agents du ministère de l’Economie Forestière (Eaux et forêts), et de l’appui technique du Projet d’Appui à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage (PALF).

Parmi les quarante-sept (47) individus interpellés au cours des années 2023 et 2024, vingt-sept (27) trafiquants ont été placés derrière les barreaux dont seize (16) ont été déjà condamnés à la prison ferme. Les produits de faune saisis au cours de ces opérations sont des ivoires d’éléphants, des peaux de panthères, des écailles de pangolins et les perroquets gris du Gabon.

Les dernières évaluations de l’UICN évoquent une diminution importante du nombre d’éléphants d’Afrique sur l’ensemble du continent. Le nombre d’éléphants de forêt d’Afrique a chuté de plus de 86% sur une période de 31 ans. Tandis que la population d’éléphants de savane d’Afrique a diminué d’au moins 60% au cours des 50 dernières années.