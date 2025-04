Congo : 36 36, le numéro vert d’assistance au profit des jeunes entrepreneurs

Lancé le 12 avril 2025, à Brazzaville, c’est une initiative de l’association Génération auto-entrepreneur (GAE).

L’association GAE vient de lancer le 3636, son numéro vert . Selon le coordinateur général de GAE, Digne Elvis Tsalissan Okombi, c’est un instrument d’accompagnement, d’encadrement et d’assistance au profit des jeunes.

« Le Call center que nous lançons ce jour est, avant tout, un instrument à votre disposition. Vous trouverez dorénavant, à travers cet instrument, un accompagnement qui vous a tellement manqué. Il aura aussi un autre objectif, celui de faire la pédagogie de l’action du président de la République et de son gouvernement. Il s’agira pour nous, dans cet environnement où la critique pour la critique est devenue la règle, de faire la pédagogie, dire à des nouvelles générations que les choses ont été faites dans ce pays, que des choses se font dans ce pays, que les choses se feront dans ce pays », a expliqué Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Doté d’un serveur de nouvelle génération, le Call center de la GAE peut accéder jusqu’à 100 utilisateurs, recevoir 30 appels simultanés. Il prévoit aussi la réduction des coûts des appels et autres opérations.

En dehors du Call center, GAE a également présenté son site web : www.gaecongo.com. Les deux outils de communication sont de véritables passerelles vers un avenir où l’information, l’assistance et l’interaction avec cette association sont plus fluides, plus rapides et plus efficaces que jamais, selon les initiateurs.