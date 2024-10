Congo : 3 milliards FCFA pour financer le PPTD 2023-2026

Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, a dévoilé ce montant le 24 octobre à Brazzaville à l’ouverture de l’atelier d’orientation et de lancement du processus d’élaboration du profil national de sécurité et santé au travail.

Le gouvernement congolais a signé il y a un an, le mémorandum d’accord concernant le Programme pour la promotion du travail décent (PPTD) 2023-2026. Le montant de la mise en œuvre dudit programme est évalué à trois milliards FCFA de financement propre, au terme des trois années de sa durée. Ce montant a été dévoilé jeudi 24 octobre à Brazzaville à l’ouverture de l’atelier d’orientation et de lancement du processus d’élaboration du profil national de sécurité et santé au travail.

Le PPTD est structuré autour de trois priorités à savoir : le soutien à la diversification de l’économie et à la création d’emplois décents ; l’amélioration de la protection sociale et la sécurité et la santé au travail ; la promotion du dialogue social et application des normes internationales du travail.

L’atelier qui se clôture ce vendredi 25 octobre, est organisé en partenariat avec l’Organisation internationale du travail (OIT).