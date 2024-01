Congo : 274 médecins de retour après 8 ans de formation à Cuba

Ils ont été reçus dimanche 31 décembre à l’aéroport par la ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel.

Ils sont 274 nouveaux médecins revenus en République du Congo après 8 années de formation à Cuba. Arrivés dimanche 31 décembre 2023, ils ont été accueillis au pieds de l’avion par la ministre en charge de l’Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel, et le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Jean Ignace Tendelet. Ces nouveaux médecins sont pour la plupart des généralistes et techniciens.

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a rassuré étudiants finalistes qui viennent de regagner le pays. « Je tiens à vous rassurer que toutes les dispositions sont prises en vue de votre insertion professionnelle », a fait savoir la ministre

Ces nouveaux médecins devraient être mis en stage d’imprégnation dans différents hôpitaux du pays. Un stage pratique en vue d’acquérir l’expérience requise avant qu’ils ne soient engagés et affectés officiellement.

Rappelons que dans le but de combler le déficit en personnel de santé, le gouvernement avait résolu d’envoyer à Cuba plus de mille étudiants en médecine, entre 2013 et 2014. La première vague avait regagné le pays en 2020, d’autres promotions ont suivi.