Congo : 13 points lecture opérationnels grâce au partenariat IFC et Congo Terminal

Le 27 mars 2025, à l’occasion de la semaine du livre, l’Institut Français du Congo (IFC) annonce disposer désormais de 13 points lecture à Pointe-Noire grâce au partenariat conclu avec Congo Terminal.

Au cours des trois dernières années, ce partenariat a permis à 29 757 enfants d’avoir accès au livre en période scolaire et durant les vacances.

Le projet est né d’un constat : plusieurs enfants n’avaient pas accès aux livres en période scolaire y compris les livres aux programmes de l’éducation nationale. La situation devenant critique, l’institut français du Congo a mis en place les bibliobus. L’activité a très vite été dépassée par l’afflux d’enfants en quête de connaissance et d’évasion. Elle ne répondait plus à la problématique identifiée. Le projet a donc évolué de bibliobus à un réseau de points lecture fixes. Ceux-ci sont approvisionnés en livres deux fois par mois et repartis du centre-ville aux quartiers populaires.

“Grâce à Congo Terminal, ce projet vit et prend de l’ampleur. Nous sommes passés de 3 points lecture en 2016 à 13 aujourd’hui. Ces deux dernières années, en moyenne 1 000 enfants par mois ont accès au livre, même dans les quartiers les plus précaires” explique Elvis TCHICAYA, coordonnateur du réseau point lecture à l’Institut Français du Congo.

”Les points lecture permettent aux jeunes de renforcer leur instruction, leur élocution, leur confiance ensoi. C’est notre façon d’accompagner l’émancipation de la jeunesse” explique Patricia EKEY-MISSE, responsable régionale communication Congo/ RDC / Angola.

Les points lecture sont un espace d’occupation ludique de jeunes en période scolaire et estivale. Véritables lieux de partage de connaissance, de transmission dont certains installés au sein même d’établissement scolaires. Au travers de ces structures, les enfants participent à de nombreusesanimations : contes, projections, débats, prise de parole en public, etc.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.

