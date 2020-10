Congo : 12000 seront formés en énergies renouvelables

C’est dans le cadre un programme initié par la société Mac Services BDS avec le gouvernement et des institutions internationales.

Ce sont 12000 jeunes congolais qui recevront une formation en énergies renouvelables. C’est dans le cadre du programme qu’entend lancer la société Mac Services BDS en collaboration avec le gouvernement congolais et des institutions internationales. Les apprenants seront formés sur l’installation, la désinstallation et le dépannage de systèmes solaires photovoltaïques.

Ledit programme entre dans le cadre de la «Stratégie énergétique du Congo 2015-2025», dont l’un des objectifs est de couvrir la demande en énergie des ménages et des entreprises mais aussi d’optimiser leur l’employabilité des jeunes. Notons qu’une première phase du programme a déjà permis de former plus de 600 jeunes qui viennent d’achever une formation de qui a duré trois semaines.

Mac Services BDS est une société spécialisée dans le domaine de l’énergie solaire basée à Brazzaville, au Congo, en collaboration avec le ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, la Chambre de commerce du Congo, l’Unesco et le Pnud.