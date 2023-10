Congo : 1200 jeunes seront formés à Brazzaville

Ce sera dans le cadre du programme « Yekola Mosala Tour », lancé officiellement mardi 03 octobre 2023, dans le 4e arrondissement de Brazzaville.

Ce sont quelques 1200 jeunes qui bénéficieront d’une formation qualifiante à Brazzaville. Ils seront retenus dans le cadre du programme dénommé « Yekola Mosala Tour ». Le lancement officiel de se programme s’est fait mardi 03 octobre par le haut-commissaire à la Justice restaurative, au Traitement et à la Prévention de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba.

L’objectif du programme est la prévention et la conversion au moyen des formations qualifiantes et certifiantes et éradiquer la délinquance juvénile. En effet, après la formation, les apprenants seront présentés au Fonea où ils bénéficieront du programme d’insertion dans l’environnement professionnel. C’est une initiative du Haut-Commissariat à la Justice restaurative, au Traitement et à la Prévention de la délinquance juvénile avec le soutien des mairies, et exécuté par l’Association des artisans de Loutasi.

Après les arrondissements de Brazzaville, les jeunes de onze autres départements de la République du Congo bénéficieront dudit programme.