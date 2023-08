Congo : 105 stands ouverts au Salon des métiers du bois

La troisième édition du Salon des métiers du bois (Sameb) a été lancée, le 16 août, dans la capitale congolaise, par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Brazzaville accueille la 3e édition du Sameb. Lancé le 16 août 2023, l’évènement est co-organisé par le ministère des Petites et moyennes entreprises (PME), de l’Artisanat et celui de l’Économie forestière. Ce sont au total 105 stands qui sont animés par des artisans congolais, béninois, camerounais, congolais de Kinshasa, malgaches et sénégalais…

Pendant deux semaines, ces professionnels vont exposer vont éblouir les visiteurs par leur génie créateur, à travers des expositions et ventes. Plus de dix filières sont présentes à cette édition du Sameb, dont la décoration, la menuiserie, la bijouterie en bois, la vannerie, le garnissage, l’ameublement, les dénutries, la sculpture en bois et l’art floral.

Organisé pour la première fois en 2017, le Sameb vise à valoriser le bois, ses métiers et ses produits ; à revivifier la filière bois en vue de son inscription dans le processus de diversification de l’économie nationale.