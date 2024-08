Congo : 100 jeunes en formation à travers le projet « Eco classe 2024 »

L’initiative vise à favoriser la transition vers une économie à faible émission de carbone, à stimuler l’innovation technologique et promouvoir la création d’emplois verts.

Plus de 100 jeunes recevront une formation à travers le projet « Eco classe 2024 ». Cette formation gratuite sur l’économie verte est une initiative de l’ONG Eveil d’Afrique. Elle vise la rechercher d’un équilibre entre le développement économique, la protection de l’environnement et le bien-être à long terme de la société grâce à l’utilisation de technologies propres et des pratiques durables. Il sera question de stimuler l’innovation technologique et promouvoir la création d’emplois verts.

« Nous nous focalisons sur les questions de conception des projets, l’agriculture climato-intelligente, le recyclage et la valorisation des déchets. Nous ajoutons à la formation la sensibilisation à l’écocitoyen pour permettre aux jeunes d’être des acteurs engagés », a indiqué Ugain Kaya Mikala, président de l’ONG Eveil d’Afrique

La présentatrice de l’émission Alinéa, Aline France Etokabeka a annoncé qu’elle va accompagner le projet « Eco classe 2024 » à travers son émission pour une plus grande portée.

« A l’heure où l’on parle du changement climatique, il est important d’apprendre aux jeunes de protéger l’environnement, de connaître les enjeux du développement durable et d’orienter leurs ambitions professionnelles. Passionner des questions environnementales, j’entends personnellement apporter ma pierre à l’édifice, en faisant la promotion de leurs projets à travers les médias, notamment dans l’émission Alinéa, aussi les accompagner via des formations professionnelles pour affiner leurs compétences », a fait savoir, Aline France Etokabeka.

La formation gratuite de plus 100 jeunes sur l’économie verte, initiée par l’organisation Eveil d’Afrique, prendra fin le 6 septembre 2024.