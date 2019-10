Conférence de consensus : Wake Up Mind veut ouvrir un cadre de réflexion aux jeunes

Il va s’agir d’identifier les problèmes de cette jeunesse et l’amener à proposer elle-même des solutions pour son épanouissement.

« Formation, orientation et insertion professionnelle des jeunes : Défis et perspectives », c’est le thème retenu pour une rencontre qui rassemble les jeunes le 12 octobre prochain à Lomé. Il s’agira d’un forum africain dénommé : « Conférence de consensus ».

L’association « Wake Up Mind », basée à Brazzaville (Congo), organisatrice du Forum, veut offrir un cadre de réflexion aux jeunes à travers des échanges qui pourront éveiller leur conscience sur le retard accumulé en matière de développement. Aussi, il s’agira d’identifier les problèmes de cette jeunesse et l’amener à proposer elle-même des solutions pour son épanouissement.

« Nous organisons cette conférence dans l’optique de diagnostiquer les enjeux qui concernent la jeunesse africaine, en particulier la jeunesse togolaise. Les enjeux éducatifs : le système éducatif, la formation, l’orientation et l’insertion professionnelle. Nous invitons la jeunesse à venir prendre la parole pour que nous pussions diagnostiquer nos réels problèmes, proposer nous-mêmes des solutions et ensuite anticiper la manière dont nous voulons que les choses soient faites », a confié Prince Bertrand Bahamboula, Président Wake Up Mind.

Cette rencontre, notent les organisateurs, permettra non seulement de faire le point sur les forces et les faiblesses du système éducatif au Togo et en Afrique en général, mais aussi de proposer aux décideurs des pistes de solutions pouvant améliorer la formation pour une meilleure insertion professionnelle. Ceci, dans le but de donner le pouvoir à la jeunesse d’être l’acteur principal de développement du continent.

« Notre vision, c’est de faire en sorte que la jeunesse ne puisse plus s’inscrire dans la passivité, ni subir des décisions. Mais plutôt qu’elle puisse participer aux programmes et décisions surtout, ce qui touche l’action publique et le développement. Les choses changent et on ne peut continuellement pas enseigner à la jeunesse, les choses du passé », a précisé M. Bahamboula.

A cette effet, des experts du monde éducatif, de la formation et d’orientation issus de la société civile à l’instar du Président de l’Université de Lomé, Prof Dodzi Kokoroko, sont attendus à cette rencontre qui se tiendra à l’hôtel Eda Oba à partir de 14 Heures GMT.