Communiqué de presse : Binance Trading Masterclass pour les Africains francophones

Binance qui a déjà formé gratuitement plus de 400 000 Africains sur les crypto-monnaies s’étend maintenant à l’Afrique francophone

Depuis 2020, Binance propose des cours gratuits d’éducation aux crypto-monnaies à travers l’Afrique, sur des sujets allant de la protection des utilisateurs à la construction de carrières dans la blockchain, et fait désormais de même pour les Africains francophones.

Le 3 septembre 2021 —Au fur et à mesure que Binance poursuit sa mission d’accroître la liberté de l’argent pour les utilisateurs, de stimuler l’adoption de la blockchain et de permettre une plus grande accessibilité, elle reste dédiée à l’éducation crypto à l’échelle mondiale.

Depuis sa création en janvier 2020, la Binance Masterclass a fourni une éducation crypto gratuite à plus de 400 000 Africains. À la fin de 2020, plus de 70 000 Africains ont été éduqués au cours de la première année du lancement de la Masterclass. Binance a depuis doublé ses efforts, fournissant des ressources éducatives à plus de 177 000 Africains au premier trimestre 2021 et à plus de 179 500 au deuxième trimestre 2021 – créant l’infrastructure éducative dont les Africains ont besoin pour être financièrement libres et informés.

En juillet 2021, Binance a organisé sa toute première masterclass dédiée aux Africains francophones, indiquant le coup d’envoi de ses efforts d’éducation crypto dans la région. La masterclass a vu plus de 3 900 débutants en crypto apprendre les bases de la blockchain, les moyens les plus faciles d’acheter et de vendre des crypto-monnaies et la façon de faire des revenus passifs ou actifs. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies et le plus grand écosystème blockchain au monde, a également organisé des sessions pour les débutants, une série de webinaires pour les débutants visant à fournir une introduction aux crypto-monnaies et des webinaires interactifs à travers la région. À l’heure actuelle, plus de 7000 personnes ont bénéficié des efforts d’éducation axés sur la francophonie.

Suite à cela, Binance organise un boot camp de trading de 2 jours les 10 et 11 septembre 2021 pour les amateurs de crypto à travers l’Afrique francophone.

Inscrivez-vous ICI pour participer à l’événement virtuel

JOUR 1 : Vendredi 10 septembre 2021 à 17h00 GMT

JOUR 2 : Samedi 11 septembre à 11h00 GMT

La masterclass vise principalement à doter les utilisateurs de compétences en matière de trading et à leur faire comprendre comment cela fonctionne en termes simples.

« L’éducation en matière de blockchain est au cœur de nos préoccupations sur le marché mondial. En tant que fournisseur d’infrastructures blockchain, nous nous engageons à faire en sorte que de plus en plus de personnes aient accès aux bonnes informations sur le fonctionnement de l’écosystème. L’Afrique est un marché très important pour Binance car nous voyons la profonde opportunité que la blockchain apporte à l’ensemble du continent « , a déclaré Emmanuel Babalola, directeur chez Binance Africa.

