Cherches-tu quelque chose de rafraîchissant cet été ? Nous recommandons 1xFruits, cette machine à sous classique!

Plonge dans l’atmosphère relaxante des îles tropicales, jouis de ses graphismes juteux et gagne de l’argent!

1xFruits est une des machines à sous réalisées par Mascot Gaming, ayant 5 rouleaux et 3 rangées. Les symboles du jeu sont des fruits frais classés par valeur.

Les citrons et les bananes ont la valeur la plus faible (0,5x), suivis par les prunes (0,8x), le raisin (1,0x) et la pastèque (1,5x), tandis que les cerises sucrées donneront le jackpot maximum des fruits (3,0x). Le plus gros gain est traditionnellement apporté par le « sept » chanceux – rassemble cinq de ces symboles dans une rangée, et le montant de ta mise sera multiplié par cinq!

Pour gagner, tu dois rassembler l’une des dix options gagnantes – des simples rangées solides ou des combinaisons en zigzag et en forme de V/U. Tu as des doubles chances de gagner: le jeu compte les combinaisons dans les deux directions – de gauche à droite et de droite à gauche!

Ce cocktail de fruits est dilué avec plusieurs symboles spéciaux: en plus du « sept » universel, le jeu a une icône de marque 1X, qui remplace tous les symboles manquant pour gagner. De plus, le symbole 1x déclenche le mode des tours gratuits, augmentant ainsi les chances de gain!

La machine à sous 1xFruits offre un pourcentage du paiement RTP de 96,1 et un taux de réussite de 22,8 %.

De beaux graphismes, une musique relaxante et un jeu sans stress – quoi de mieux pour passer une soirée après le travail et gagner beaucoup d’argent? Lance 1xFruits, fais tourner les rouleaux et réclame tes gains !