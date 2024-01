Chemin de fer Congo Océan : vers la reprise du transport ferroviaire

C’est ce qui ressort de la visite de travail à Pointe-Noire du ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Sayi le 3 janvier 2024.

Le ministre Honoré Sayi a effectué une visite de travail mercredi 03 janvier, à Pointe-Noire. Il a rencontré les travailleurs du Chemin de fer Congo Océan (CFCO). Pendant les moments d’échange, Honoré Sayi, a exhorté les travailleurs du CFCO à reprendre le trafic ferroviaire dans les meilleurs délais.

« Nous avons envisagé la reprise des transports ferroviaires dans ses axes y compris le train Air-Pool et le train marchandises, le 28 décembre, pour l’un, et le 26 janvier, pour l’autre. Mais pour des raisons techniques, nous sommes au-delà de ce qui était nos prévisions et nos estimations. Toutefois, je demande à la direction générale du CFCO ainsi qu’à son secrétariat général de travailler davantage et de faire en sorte que l’on ne soit pas dans les schémas habituels où, en face d’une difficulté, qu’on dise qu’on ne peut pas avancer ou parce qu’il n’y a pas de moyens. Une société peut créer des moyens si elle ne les a pas. Elle peut travailler avec le moyen venant des partenaires, à l’instar des opérateurs économiques qui ont apporté des financements qui permettent aujourd’hui au CFCO de réparer les wagons, quitte à les amortir au fur et à mesure du transport accompli », a dit le ministre des Transports.

Le ministre Honoré Sayi se préoccupe aussi de la situation du Centre de formation et d’apprentissage du CFCO, dont l’ouverture tarde toujours. « Il y a un an lors des visites, j’avais dit que le centre d’apprentissage soit rouvert non pas seulement pour utiliser la jeunesse comme le veut le président de la République, mais pour faire aussi de telle sorte que le capital que nous avons avec tous ceux qui vont à la retraite, qui sont possesseurs d’un certain savoir, qu’ils continuent à être utiles et qu’ils transmettent ce qu’ils ont eu durant leur carrière à la jeunesse qui viendra travailler », a rappelé le ministre. « Le Centre de formation est aussi le lieu où l’on peut montrer, au-delà de la prescription du temps pour travailler, qu’on peut être utile, qu’on peut accompagner les nouveaux apprenants et préparer ainsi la relève », a-t-il poursuivi.

Notons également, le ministre Honoré Sayi a demandé que le trafic Mont-Belo-Mbinda soit rouvert d’ici au mois de février.