CHAN 2021 : les Diables Rouges va se préparer à travers un tournoi

L’équipe nationale du Congo va prendre part à un tournoi de préparation qui aura lieu au Rwanda du 07 au 11 janvier 2021.

À moins deux semaines de l’ouverture du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) au Cameroun, les sélections intensifient la préparation pour mieux aborder la compétition. C’est le cas des Diables Rouges de le République du Congo. Cette sélection va participer à un tournoi de préparation qui aura lieu au Rwanda du 07 au 11 Janvier prochain.

Il faut relever que ce mini-CHAN va certainement permettre aux équipes de se mettre en condition et opérer quelques réglages avant le championnat. Pour le Congo, ce tournoi est particulièrement indispensable pour se défaire de son voisin double vainqueur du CHAN et présent dans le groupe B avec la Libye et le Niger. A cette compétition, y prendront aussi part la Namibie et le Rwanda, pays hôte.

Pour rappel, le CHAN démarre le 16 Janvier 2021 au Cameroun.