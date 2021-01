CHAN-2021 : Le Maroc bat le Togo (1-0)

La sélection marocaine des joueurs locaux a battu, lundi au stade de la Réunification à Douala, son homologue du Togo (1-0), en match comptant pour la première journée (groupe C) du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2021) des joueurs locaux, qui se tient jusqu’au 7 février prochain au Cameroun.Sans être brillants, les Lions de l’Atlas ont assuré l’essentiel grâce une réalisation de Yahya Jabrane qui a transformé avec succès un pénalty à la 27ème minute du jeu.

En dépit d’une domination avec 66% de possession de ballon et 16 tirs dont 4 seulement cadrés, le Maroc n’a jamais réussi à inscrire un second but pour se mettre à l’abri d’une contre-attaque ou d’une erreur défensive.

Le Maroc affrontera le 22 janvier le Rwanda lors de la 2e journée de ce groupe avant de croiser le fer avec l’Ouganda (26 janvier).