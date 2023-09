Championnats du monde de pétanque : le Congo rentre avec le bronze

La 50e édition des championnats du monde de pétanque s’est tenue du 10 au 17 septembre 2023, à Cotonou, au Bénin.

Le Congo a participé à la 50éme édition des championnats du monde de pétanque du 10 au 17 septembre à Cotonou, au Bénin. Le pays rentre avec une médaille en bronze glané aux tirs de précision. Fretas Evrard Mabondou s’est classé troisième meilleur tireur du monde.

Sur sept catégories, le Congo a placé les boulistes dans quatre. Les joueurs congolais ont atteint les huitièmes de finale, sauf dans les tirs de précision où ils sont allés jusqu’en demi-finales.

En individuel, Claudelon Hermann Banzouzi a été éliminé à cette étape par François Ndiaye du Sénégal (11-13). En doublette, Fretas Evrard Maboundou et Claudelon Hermann Banzouzi ont été éliminés en huitièmes de finale par la Thailande (02-13).

En triplette, Claudelon Hermann Banzouzi, Talance Nsouary Mafoumba, Japhet Kevan Bakela et Fretas Evard Maboundou ont respectivement perdu contre la Mauritanie et la Thailande avant d’enchaîner trois victoires face à l’Algérie, les Comores et le Djibouti. Mais en huitièmes de finale, les Diables rouges se sont inclinés (10-13) devant le Burkina Faso.