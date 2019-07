Championnat national de handball : la compétition se déroulera du 04 au 11 août

La cinquantième édition des championnats nationaux regroupera, pendant une semaine, les équipes provenant de plusieurs localités du pays.

Selon le calendrier de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), les championnats nationaux de la discipline se dérouleront du 4 au 11 août prochains à Brazzaville, dans toutes les catégories.

Les équipes qui s’affronteront sont celles qui ont remporté lors des départementaux. Ces clubs s’affronteront et l’issue de la compétition, le champion du Congo 2018-2019 sera déterminé. Pour cette cinquantième édition des championnats nationaux (en séniors hommes et dames, puis la dix-neuvième en juniors), les équipes devront s’affronter pendant une semaine.

La Fécohand a publié, le 29 juillet, une note détaillant les quotas de participation de chaque ligue départementale à ces compétitions. Six équipes sont qualifiées dans la catégorie des séniors hommes, notamment trois de Brazzaville et trois autres du département de Pointe-Noire.

En séniors dames, seules les quatre premières équipes de Brazzaville et les deux meilleures de Pointe-Noire sont retenues. Cinq équipes de Brazzaville, deux de Pointe-Noire, deux de la Bouenza disputeront le titre de champion chez les juniors hommes. On trouvera dans cette catégorie les représentants de la Cuvette, de la Lekoumou et du Niari (un club chacun).

Du coté des juniors dames, neuf clubs seront à la quête de la couronne. Il s’agit de cinq équipes de Brazzaville, une de la Bouenza, une autre de la Cuvette, puis deux issues des départements de la Lekoumou et du Niari.