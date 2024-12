CAN Maroc 2025 : la CAF fixe au 27 janvier la date du tirage au sort

La Confédération africaine de football l’a annoncé lundi 16 décembre, à l’issue de la réunion de son comité exécutif tenu à Marrakech.

Les 24 pays en lice connaitront leurs adversaires lors du tirage au sort de la phase de poules le 27 janvier 2025, à Rabat, au Maroc. C’est au cours de la réunion de son comité exécutif tenu à Marrakech, que les dates officielles de la prochaine CAN 2025, ont été arrêtées.

La compétition qui marque sa 35e édition aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. En plus du Maroc, pays hôte, et la Côte d’Ivoire, tenante du titre, les autres équipes sont l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, le Comores, la RD Congo, l’Égypte, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, l’Ouganda, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie, la Zambie, et le Zimbabwe.

Il faut préciser que la compétition était initialement prévue à l’été 2025, mais elle a été décalée en raison du calendrier chargé notamment avec l’organisation du Mondial des Clubs par la FIFA aux États-Unis, prévu du 15 juin au 13 juillet 2025.

Selon les premières informations déjà connues, le Maroc pays hôte ouvrira le bail dimanche 21 décembre mais le nom du pays adverse n’est pas encore connu. Autre information déjà connue, c’est la date de la finale qui aura lieu dimanche 18 janvier 2026.