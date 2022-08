La chaîne nationale sera bientôt dotée de nouveaux équipements pour une amélioration des plateaux techniques et des conditions de travail du personnel. Au grand bonheur non seulement du personnel mais aussi du public qui a souvent formulé des critiques envers la Télé Congo.

Le ministre de la Communication et des médias, Thierry Moungalla est revenu samedi 20 août dernier sur l’impérieuse nécessité de la chaîne nationale, Télé Congo.

La chaîne nationale sera réhabilitée de fond en comble, à en croire le ministre. « Il est prévu une réhabilitation totale de Télé Congo. Alors quand on dit réhabilitation totale, je me permets d’être très précis, c’est non seulement la poursuite de l’amélioration des plateaux techniques Télé Congo, Télédiffusion du Congo, mais c’est aussi et surtout l’amélioration des conditions de travail des journalistes et des techniciens », a-t-il déclaré.

Cette réhabilitation va passer par la réparation de la climatisation et des ascenseurs, par l’acquisition des moyens roulants et toutes les conditions qui vont permettre pour ce qu’il appelle « le navire amiral, c’est–à–dire, Télé Congo et le CNRTV [Centre national de radiodiffusion et de télévision, ndlr] d’être au top et relever le défi et le challenge d’une télé nationale au XXI siècle. »

Cela fait partie d’un programme à « plus long terme » inscrit dans le budget de l’Etat exercice 2023, a indiqué Thierry Moungalla. A court terme, Télé Congo sera dotée d’un certain nombres d’équipements pour améliorer la qualité de l’image et du son d’ici novembre. Une annonce consécutive à la signature d’un accord de diffusion exclusive de la Coupe du monde 2022 entre le ministre de la Communication et le représentant des Stés New world tv, MBS et PCplus group, le 18 août dernier.

Notons que les téléspectateurs ont souvent critiqué les chaine nationale pour non seulement ses programmes mais aussi son équipements.