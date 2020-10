Botswana : Des experts annoncent une vague de chaleur torride

Le gouvernement du Botswana a averti mardi de l’arrivée d’une chaleur torride au cours des deux prochains jours, à un moment où le pays se prépare pour la saison agricole qui doit débuter à la fin de ce mois d’octobre.Dans une note, le gouvernement a indiqué que les températures maximales devraient augmenter considérablement dans tout le pays, atteignant les seuils de canicule.

« Des températures très élevées variant entre 37 et 42° C sont attendues dans la plupart des régions du pays », indique le gouvernement.

Les températures maximales dans la capitale Gaborone devraient atteindre en moyenne 38° C mardi et mercredi, tandis que Francistown et Shakawe devraient atteindre respectivement 40 et 42° C.

Les météorologues ont appelé le public à prendre les précautions nécessaires, notamment en buvant beaucoup d’eau et en évitant de s’exposer au soleil.

Le Botswana et les pays voisins sont habitués à vivre des vagues de chaleur en octobre, juste avant le début de la saison des pluies qui s’étend d’octobre à avril de l’année suivante.