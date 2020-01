Badminton : la saison 2019-2020 est lancée

Le président de la Fédération congolaise de badminton (Fécobad), Thomas Bakala, a officiellement lancé la saison sportive, le 12 janvier, à Brazzaville lors d’un tournoi de gala.

Quatre clubs évoluant à la ligue de Brazzaville ont participé à cette compétition inaugurale. Il s’agit de Brazza Badminton, Sacrée Cœur, Badminton club power et l’OMS qui ont procédé aux démonstrations. Quelques participants à ce tournoi ont souhaité que la tutelle multiplie les compétitions afin d’améliorer le niveau des athlètes. « La saison 2019-2020 vient d’être lancée et nous devrons maintenant nous mettre au travail. Nous avons des installations et cela nous permettra de bien affronter les compétitions. Etant donné que le ministère vient de libérer nos matériels, nous devrons faire les efforts », a indiqué l’un des athlètes.

Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs ou joueuses, soit deux paires, placés dans deux demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs et joueuses, appelés badistes, marquent des points en frappant un volant à l’aide d’une raquette afin de le faire tomber dans le terrain adverse.