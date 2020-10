Bacongni : le corps d’un bébé retrouvé dans une poubelle

Des habitants du quartier Bacongni ont retrouvé le corps d’un bébé emballé dans un sachet et jeté dans une poubelle dans la rue Diessé.

C’est une découverte macabre pour la population de Bacongni. Le corps d’un bébé sans vie a été retrouvé emballé et jeté dans une poubelle. La police de la préfecture de Niari a ouvert une enquête pour rechercher les causes de la mort et retrouver la famille du défunt.

Ce n’est pas la première fois que le corps d’un bébé abandonné est retrouvé dans la commune de Dolisie, le phénomène est de plus en plus récurent. Il faut aussi relève que la police ne donne pas toujours les résultats des investigations.