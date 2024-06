Baccalauréat technique 2024 : 16 825 candidats affrontent les épreuves écrites

Les épreuves écrites des baccalauréats technique et professionnel session de juin 2024, ont débuté ce mardi 11 juin sur toute l’étendue du territoire.

Ce mardi 11 juin, les épreuves écrites des baccalauréats technique et professionnel session de juin 2024, ont démarré. Ils sont au total 16 825 candidats officiellement inscrits, qui prennent part à ces examens depuis ce matin. Ces candidats sont répartis dans 87 centres d’examen se trouvant dans les 12 départements du pays dont 68 à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Le ministre de l’Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebome a procédé ce mardi matin au lancement des épreuves. Il était accompagné de ses collègues de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation et du Contrôle d’Etat, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs.

« On note une baisse du nombre de candidats d’environ 5,04 % comparativement à l’année dernière dont le nombre d’inscrits était de 17 719. Cette tendance baissière pourra s’améliorer l’année prochaine avec la première promotion des candidats des lycées techniques de Boundji, Gamboma, Mindouli et Madingou », a indiqué le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebome.

Notons que les épreuves écrites des baccalauréats technique et professionnel session de juin 2024 se dérouleront du 11 au 15 juin 2024 pour les épreuves écrites et du 18 au 22 juin 2024 pour les épreuves pratiques.