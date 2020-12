Au moins cinq morts dans un conflit communautaire à Duékoué dans l’ouest ivoirien

Une altercation entre des autochtones et un allochtone s’est muée en conflit communautaire, faisant au moins cinq morts et plusieurs dégâts matériels à Guézon, une localité située dans le département de Duékoué dans l’ouest ivoirien, a appris APA lundi de sources concordantes.Selon les faits rapportés par des témoins, ce conflit est né d’une dispute entre des jeunes autochtones et un chasseur traditionnel (communément appelé Dozo). Grièvement blessé, le Dozo a finalement succombé à Yamoussoukro où il a été évacué, précise une autre source.

Les représailles suite à cette mort ont occasionné ainsi des affrontements entre les deux communautés. Selon cette même source, la gendarmerie qui s’est déployée sur le théâtre des opérations, tente de faire la médiation entre ces deux communautés afin de ramener la quiétude dans cette localité.

L’an dernier, un conflit communautaire à Bin-Houin, une autre localité de l’ouest ivoirien, avait fait un mort, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels.