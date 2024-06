Au Congo AGL franchit le seuil de 2500 jours sans accidents

En fin mai 2024, AGL Congo a franchi le seuil de 2500 jours sans accident avec arrêt de travail sur l’un des sites pétroliers où il opère. Une très belle performance réalisée ces sept dernières années sur une base onshore.

AGL déploie plus de 70 personnes sur un site onshore d’une major-pétrolière situé à plus de 36Km de Pointe-Noire au Congo. L’entreprise y assure les opérations de transport des équipements pétroliers, opérations de levage, la mobilisation et la démobilisation des plateformes de forage. Son personnel composé essentiellement de grutiers, opérateurs de levage, caristes, chauffeurs poids lourds et auxiliaires de levage fait preuve d’une attention particulière quant au respect des règles de sécurité et l’application des procédures de travail. Il met son expertise au profit du client et participe activement à l’amélioration de ses performances sur le terrain.

« Je suis fier de cette performance sécurité qui traduit l’engagement de nos collaborateurs et l’appropriation progressive du plan zéro accident qui illustre notre politique HSE » déclare Christophe PUJALTE, Directeur Régional AGL Congo/RDC/Angola.

Le plan zéro accident conçu et mis en place par les équipes d’AGL, se base sur les meilleures pratiques du secteur pour garantir un environnement de travail sûr et sain. Il est bâti sur 5 piliers fondamentaux à savoir : l’exemplarité des cadres au travers de leur engagement, le respect des 14 règles d’or non-négociables définies par l’entreprise et adaptées à son contexte, la connaissance des dangers et des risques propres à chaque environnement de travail, l’identification, le reporting et le traitement des dysfonctionnements du quotidien et le partage des bonnes pratiques lors des inspections.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.